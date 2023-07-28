Поддубный заявил, что командование ВСУ и военспецы НАТО зашли в тупик Поддубный: потери ВСУ у Работино говорят о том, что Киев и военспецы НАТО зашли в тупик

Фото: МО РФ

Масштабы потерь ВСУ в живой силе и военной технике у Работино говорят о том, что украинское командование и военные специалисты НАТО зашли в тупик, написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, у украинской армии все меньше сил из-за низкого морально-психологического состояния, недооценки ВС РФ и переоценки западной техники.

Еще до начала наступления киевского режима я говорил, что и для Запада и для военно-политического руководства Украины это серьезнейшая авантюра. Но масштаб потерь и людей и западной техники (пока по крайней мере) говорит о том, что не только командование ВСУ в тупике, но и военспецы НАТО в серьезном затруднении, — заявил Поддубный.

Кроме того, по словам военкора, у ВСУ отсутствует авиационная поддержка, а в рядах армии процветает коррупция. Армия России тем временем наращивает потенциал, качество боевой подготовки и управления стремительно растет, отметил Поддубный.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что линия фронта на Ореховском направлении в Запорожской области находится под контролем Вооруженных сил России. По его словам, ВСУ активно действуют на этом направлении. Корреспондент отметил, что фронт усеян трупами украинских военнослужащих на подступах к позициям российских войск. Он добавил, что ВСУ также теряют свою технику в попытке продвинуться.