Поддубный: двух боевиков «батальона Дудаева» ликвидировали в зоне СВО

Фото: Соцсети

Военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в зоне СВО ликвидировали двух боевиков, входивших в состав «батальона имени Джохара Дудаева». По его словам, формирование было основано на Украине в 2014 году, его основной костяк составляют выходцы из Чечни.

Поддубный отметил, что фамилии уничтоженных боевиков неизвестны. По словам военкора, их позывные Айюб и Салман.

В феврале 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении украинского гражданства Тимерхану Мунаеву, сыну командира «Батальона имени Джохара Дудаева» Исы Мунаева. Последний погиб в боях под Дебальцево в феврале 2015 года.

Ранее Поддубный сообщил, в ночь на 26 сентября российские дроны-камикадзе атаковали инфраструктуру в одесскому порту Рени и паромную переправу через Дунай. По его словам, взрывы также гремели в районе Кривого Рога, Черкасской и Николаевской областей. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

23 сентября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором российский боец на Запорожском направлении зашел в тыл противника и ликвидировал двух военнослужащих ВСУ. По данным канала, бой состоялся в районе Новопрокоповки.