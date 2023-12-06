Поддельные детали обнаружили на вертолетном заводе в Казани В Казани возбудили дело из-за поставок поддельных деталей на вертолетный завод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет «Ансат»

В Казани возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с поставкой поддельных деталей на Казанский вертолетный завод (КВЗ), который входит в холдинг «Вертолеты России» Ростеха. Служба качества КВЗ выявила дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и «Ансат», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В Ростехе пояснили, что детали на предприятие поставил один из поставщиков, выигравших тендер. Заводская служба изъяла продукцию и по итогам дополнительных испытаний подтвердила, что это была подделка.

Материалы проверки и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения материалов ОМВД было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, — сообщили в Ростехе.

Уголовное дело уже на стадии судебного разбирательства, добавили в госкорпорации. Там подчеркнули, что после испытаний поддельные детали изолировали, изъяли из цехов и заменили на готовых вертолетах. Также на предприятии провели внутреннюю проверку и приняли меры «по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем».

Хамовнический районный суд города Москвы в конце ноября вынес приговор по делу главы правового обеспечения и корпоративного управления госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной, которую обвиняют в получении взяток. Подсудимую признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Ожидается, что адвокаты Лалетиной обжалуют решение.