Подбитый украинский дрон прибило к берегу в Саках

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В городе Саки в Крыму к берегу прибило обломки сбитого украинского беспилотника, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он публиковал кадр, на котором отломившуюся часть летательного аппарата выбросило на пляж.

Ранее 4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один человек пострадал при атаке ВСУ на Крым. Он напомнил, что основную угрозу при работе ПВО несут осколки, поэтому призвал не находится на открытых пространствах. Военкор Юрий Котенок отметил, что в регионе была слышна воздушная тревога. По его словам, работали силы противовоздушной обороны.

В этот же день Telegram-канал Baza сообщал, что морской беспилотник обнаружили на побережье в Крыму. По информации канала, на борту безэкипажного плавательного средства может быть 500 кг взрывчатки. Как передает канал, дрон нашли на территории базы отдыха «Уют». Место, где обнаружили беспилотник, оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов.

Тогда же стало известно, что американский стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые с начала года совершил полет вблизи российской границы в Черноморском регионе. Отмечается, что он курсировал к югу от побережья Крыма в течение 20 часов.