Подбитый у Авдеевки Abrams ВСУ сравнили с «консервной банкой» Советник главы ДНР: подбитый у Авдеевки Abrams ВСУ был без передовых технологий

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уничтоженный российскими солдатами в районе Авдеевки американский танк Abrams был лишен всех передовых технологий и представлял собой «консервную банку», сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Любая западная техника, по его словам, поставляется на Украину в таком виде.

Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими, — отметил Гагин.

Передаваемое Киеву вооружение также сопровождается обслуживающими ее западными специалистами, добавил советник главы ДНР. Это касается и высокоточных ракет, заявил он.

При передаче таких ракет поставщики ни в коем случае не хотят столкнуться с тем, чтобы Киев завладел технологиями, поэтому это высокоточное оружие наводят, обслуживают и программируют исключительно расчеты и специалисты стран-поставщиков, — констатировал Гагин.

Ранее военнослужащий 15-й отдельной Александрийской мотострелковой бригады ВС России с позывным Рассвет поделился, что американский танк M1 Abrams в зоне спецоперации подбили двумя дронами. Первый беспилотник поразил тыльную кормовую часть, а вторым нанесли удар под башню, подчеркнул боец.