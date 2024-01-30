«Подавляем, уничтожаем»: мотострелки отбили атаку ВСУ на Купянском участке МО: «Запад» отразил на Купянском направлении атаку ВСУ

Фото: MOD Russia/Global look press

Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что эти военнослужащие находятся на переднем крае обороны и первыми встречают накаты противника.

Отражаем с различными интервалами времени попытки захода ДРГ противника, вражеские накаты. Подавляем, уничтожаем врага. Пост обнаружил группу пехоты ВСУ. Мы отработали, цель поразили. Несмотря на неблагоприятную погоду, средствами разведки мы все равно обнаружили и поразили цели, — рассказал один из командиров подразделения.

Ранее расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по бойцам ВСУ в Серебрянском лесничестве. По данным Минобороны, в результате украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными.

До этого в России разработали новую модификацию «Ланцета». Отличительная особенность этого БПЛА — возможность массового запуска при помощи специальных установок. Новый «Ланцет» должен вписаться в концепцию сетецентрической войны, когда рой дронов-камикадзе объединяется нейросетью в единый отряд. Если один беспилотник находит групповую цель, о ней уже знают все остальные. Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил, что «Ланцет» является уникальный беспилотником, не имеющим аналогов в мире.