Подарок жены спас участника СВО от потери ноги Купленный женой блокнот спас участника СВО из Бурятии от потери ноги

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Офицер спецназа из Бурятии, участник специальной военной операции на Украине спасся от потери ноги благодаря купленному женой блокноту. Боец носил подарок в кармане штанов, благодаря чему снайперская пуля, которая могла попасть в кость ноги, прошла через мягкие ткани, сообщает «МК в Бурятии».

Как уточняет издание, блокнот стал частью выставки в Улан-Удэ в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Боец с позывным Колокол сам передал его фонду. Он рассказал, что перед отъездом в зону СВО попросил жену купить командирский блокнотик для записей, но женщина принесла супругу большой блокнот. Времени купить новый у офицера не было, поэтому пришлось брать не такой удобный для ношения ежедневник.

В начале февраля боец получил 44 осколочных ранения. Пока он лежал на земле, снайпер ВСУ дважды выстрелил в раненого. Одна пуля по траектории могла войти в кость, что было бы чревато потерей конечности. Но из-за толстого блокнота, который всегда находился в боковом кармане тактических штанов, направление полета пули изменилось.

В мае 2023 года участник СВО спас из-под обстрела кошку, ставшую для солдат талисманом в зоне боевых действий. По словам военнослужащих, у питомца чутье на обстрелы. Так, если Кошка, как назвали ее солдаты, зашла в блиндаж, значит, прилетов не будет и можно спокойно спать.