Подачу воды ограничили до полутора часов в сутки в Геленджике

https://static.news.ru/photo/02140ee0-f7a8-11ea-b1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Компания «Концессии водоснабжения — Геленджик»

Жёсткие ограничения водоснабжения введены в Геленджике из-за полного высыхания местного водохранилища, сообщил директор ООО «Концессия водоснабжения Геленджик» Алексей Сорокин.

Из-за отсутствия воды остановлено 26 скважин из 35 или 74% рабочего оборудования водозабора, подача воды осуществляется в течение полутора часов в сутки.

19 августа мы подписали договор с собственником Церковного озера, чтобы пополнить наши скважины водой и обеспечить ею жителей города. За неполный месяц было израсходовано практически всё озеро, оно абсолютно сухое. Труба, которая подавала воду, оголилась. Озеро подпитывается дождями, других источников подпитки нет. Те дожди, которые недавно прошли над городом, попали только на прибрежную зону, горную часть не затронули, — сказал Сорокин.

Он также отметил, что, по словам старожилов, для того, чтобы заполнить озеро, необходим не один год.

Как писал NEWS.ru ранее, почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ введена в Симферополе с 7 сентября.