В Шагонаре начали подавать тепло в жилые дома после аварии на ТЭЦ Ховалыг: мобильные котельные начали подавать тепло в первые дома в Шагонаре

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Подача отопления началась в тувинском Шагонаре после аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, мобильные котельные установки подают тепло в пять многоквартирных домов и ряд социальных объектов, расположенных на улицах Дружбы и Саяно-Шушенской.

В Шагонаре отопление от мобильных котельных установок подано в пять многоквартирных домов на улицах Дружбы и Саяно-Шушенской, а также в ряд социальных объектов. В квартирах температура постепенно повышается, — написал он.

Ховалыг добавил, что в ближайшее время начнется подача тепла еще в 16 многоквартирных домов на Саяно-Шушенской улице. По его словам, инженеры ТЭЦ координируют действия специалистов.

Утром 8 марта Ховалыг сообщил, что после аварии на Шагонарской ТЭЦ в городе запустили три мобильные котельные, для этого специалисты работали всю ночь. По его словам, еще пять передвижных котельных готовят к запуску. Всего в город планировалось доставить 17 мобильных котельных, в том числе авиацией из Москвы.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, в результате которого пострадали 23 человека. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. ТАСС со ссылкой на местные службы ЖКХ сообщал, что в результате аварии в Шагонаре остались без тепла 278 жилых домов, в которых проживают порядка четырех тысяч человек. Это треть всего населения города.