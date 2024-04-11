Под завалами загоревшегося склада в Ижевске найден погибший МЧС: жертвой пожара на складе в Ижевске стал один человек

Фото: t.me/mchs_official

Сотрудники МЧС нашли погибшего под завалами загоревшегося здания по производству пакетов в Ижевске, передает пресс-служба ведомства. Пожар был полностью ликвидирован, уточнили представители министерства.

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ижевске. При разборе завалов обнаружен погибший, — говорится в сообщении.

Всего за медицинской помощью обратились два человека. На месте происшествия работали 80 человек и 27 единиц техники.

Ранее стало известно, что специалисты МЧС тушат крупное возгорание в производственном здании в Ижевске. Огонь распространился на площадь 1 тысячи квадратных метров, информировали в ведомстве. Пожар удалось локализовать и не дать огню распространиться на соседние здания.

До этого из-за возгорания в компании «Хома» при заводе «Пластик» в Дзержинске пострадала женщина. Инцидент произошел на территории цеха по производству клея, пламя охватило 400 квадратных метров. Всего в результате ЧП с завода эвакуировали более 100 человек. К тушению пожара при производстве привлекали сотрудников МЧС из других подразделений.