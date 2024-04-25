Под завалами многоэтажного дома в Токмаке могут находиться люди Мельниченко: после обстрела ВСУ Токмака под завалами дома могут находиться люди

Фото: МО Украины

Сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра при поддержке коллег из Запорожской области разбирают завалы многоэтажного дома в Токмаке, под которыми могут находиться люди, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, после обстрела ВСУ на месте инцидента работают порядка 40 человек.

Всего на месте работают порядка сорока человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование. Работы не прекратят даже ночью, дорога каждая минута, — отметил глава Пензенской области.

На данный момент идет разбор плит перекрытия пятого этажа, куда попал снаряд украинских военных, добавил Мельниченко. Кроме того, решается вопрос с материалами для восстановления пострадавших от атаки ВСУ зданий, констатировал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожской области. Снаряд попал в жилую пятиэтажку, есть погибшие и раненые, обращал внимание Мельниченко. Известно, что Токмак является городом-побратимом, поэтому туда отправились российские спасатели из региона. Всего в результате обстрела получили повреждения пять жилых домов и здание детского сада, передавал губернатор Пензенской области. Жильцы были эвакуированы добавил глава региона.