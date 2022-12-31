Под Ярославлем задержали подозреваемого в двойном убийстве в Петербурге

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ярославской области подозреваемого в убийстве двух человек, совершенном в Тихвинском районе Ленобласти, сообщается на сайте регионального СК. В ведомстве уточнили: как только мужчину доставят в Ленинградскую область, в суд будет направлено ходатайство о его аресте. Сейчас 41-летний подозреваемый проходит следственные процедуры.

В настоящее время подозреваемый задержан на территории Ярославской области в порядке статьи 91 УПК РФ, с ним проводятся определенные следственные действия, — говорится в сообщении.

28 декабря в одной из квартир Тихвинского района были найдены трупы 50-летнего мужчины и 43-летней женщины. По данным следствия, преступление было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по «горячим следам» не удалось.

Ранее в Новосибирске задержали 62-летнего мужчину, находившегося в розыске за убийство по найму, совершенное 19 лет назад. По данным МВД, он был крупным криминальным авторитетом в Братске и в 2003 году заказал убийство бизнесмена. Исполнители преступления были осуждены в 2010 году, а заказчика объявили в розыск.