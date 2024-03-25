Под Ярославлем мужчина угнал скорую с пациентом и попал в ДТП В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую с пациентом и медиками

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Житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри, рассказал NEWS.ru очевидец происшествия Виктор Лисицын. По его словам, скрыться мужчине не удалось, его задержали сотрудники полиции.

Проезжал мимо в этот момент. Не доезжая Туношы, произошла авария. LADA Vesta врезалась в фуру. Приехала скорая, пострадавшую погрузили. Фельдшер стала оказывать ей первую помощь в машине. В это время виновник аварии решил угнать скорую вместе с фельдшером и пострадавшей. Через 500 метров он врезается в другую фуру, муковоз. Решил скрыться, но его задержали сотрудники полиции, — рассказал очевидец.

В областной прокуратуре подтвердили данную информацию . Уточняется, что в результате аварии пострадали три человека, двое из которых — медицинские работники.

По предварительной информации, 44-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Vesta, совершил ДТП, в результате которого пострадала пассажирка транспортного средства. Когда бригада скорой оказывала женщине медицинскую помощь, виновник ДТП угнал автомобиль скорой помощи и совершил столкновение с грузовым автомобилем. Трое пассажиров автомобиля ГАЗ (автомобиль скорой помощи — прим. NEWS.ru), двое из которых медицинские работники, доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

На данный момент злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее в Пятигорске столкнулись пожарная машина и экскурсионный автобус, перевозивший детей. В результате ДТП пострадали четыре человека, дети не получили травм.