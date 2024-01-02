Под Воронежем восстановили подачу воды после нештатного схода боеприпаса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Петропавловка Воронежской области, где случился аварийный сход боеприпаса, восстановлены системы электроснабжения, газификации и отопления, сообщил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов во «ВКонтакте». Он добавил, что жителей разместили в пансионате «Коротоякский», а также у родственников.

На данный момент электро, газо- и теплоснабжение в Петропавловке восстановлено. Люди размещены в пансионате «Коротоякский», а также у родственников. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания, — отметил он.

В населенном пункте активно действуют представители районной администрации, администрации Петропавловского поселения и все службы оперативного реагирования. Три специальные рабочие группы выполняют оценку состояния домов и прилегающих территорий путем обходов.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что инцидент произошел из-за аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе. По его информации, в результате ЧП никто не пострадал, однако разрушения зафиксированы в семи домовладениях. Он уточнил, что жителей нескольких улиц Петропавловки перевезли в пункты временного размещения. Гусев также поручил правительству Воронежской области в ближайшее время решить вопросы с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.