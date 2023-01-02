Под Воронежем сбит украинский БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Запущенный с территории Украины разведывательный беспилотник был сбит ночью 2 января на подлете к Воронежу, сообщается в Telegram-канале правительства региона. По данным властей, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, — указано в сообщении.

2 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке БПЛА ВСУ на Климовский район региона. В результате удара был поврежден один из энергообъектов региона. Пострадавших нет.

Позже Богомаз заявил, что пожар на энергообъекте после удара беспилотника был локализован. По его словам, районную больницу и школу-интернат подключили к резервным линиям. В ближайшее время энергетики приступят к восстановлению подачи электричества.