Под Воронежем нашли боеприпас на пути следования пассажирского поезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Воронежской области нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны в районе железнодорожного перегона Ведуга – Курбатово, где должен был проследовать пассажирский поезд «Анапа – Москва», сообщает Telegram-канал SHOT. Движение по данному участку пути было временно приостановлено.

На место происшествия прибыли силовики. Боеприпас был изъят и отправлен на экспертизу. Обстоятельства его появления на железнодорожных путях устанавливаются. Движение поездов было возобновлено спустя два часа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Он заверил, что приостановленное движение поездов будет возобновлено в ближайшее время. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 19 июня диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге неподалеку от Варшавского шоссе в Москве. Пожар был потушен, на движении поездов происшествие не отразилось.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Липецке диверсанты подожгли релейный шкаф железнодорожных путей от Новолипецкого металлургического комбината, который производит 17% всей стали в России. По информации канала, их целью был срыв поставок продукции, необходимой для работы оборонно-промышленного комплекса России.