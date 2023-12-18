Под Воронежем мать оставила новорожденного на лестничной площадке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Острогожске Воронежской области ищут мать, которая оставила новорожденного ребенка на лестничной площадке, сообщает пресс-служба управления СКР региона. Ребенок был тепло одет и завернут в пеленку. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят работу с семьями «социального риска» и проверяют горожанок, стоявших на учете по беременности в женской консультации. Возбуждено дело по статье об оставлении в опасности.

Девочка одета по возрасту и сезону, завернута в пеленку и плед способом, не ограничивающим дыхание ребенка. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении, — сообщили в СК.

Ранее жительница Омской области тайно родила в лесу ребенка и оставила его лежать среди деревьев. После того как младенца нашли, была проведена генетическая экспертиза, с помощью которой удалось установить личность матери. Следственный комитет возбудил дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Следователям 33-летняя женщина рассказала, что у нее уже есть двухлетняя дочь, поэтому второго ребенка она оставила в лесу за ненадобностью. Женщине удавалось скрывать свою беременность от друзей и сожителя.