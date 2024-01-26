Под Вологдой оцепили все школы из-за розыска участника СВО Полиция Вологодской области проводит операцию по поимке участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Бабаево Вологодской области оцепили все школы и досматривают каждую машину. По данным канала, правоохранители проводят операцию по поимке ранее судимого участника СВО, его подозревают в причинении тяжких телесных повреждений.

По информации канала, все городские школы патрулируются полицейскими, а учеников передают только лично родителям. Канал отмечает, что 39-летний подозреваемый ушел на СВО из колонии, а в январе вернулся домой в отпуск и совершил новое преступление.

«Осторожно, новости» пишет, что боец может быть вооружен огнестрельным оружием и психически неуравновешен. Канал также сообщает, что у разыскиваемого есть судимости за кражи, убийства и причинение тяжких телесных повреждений.

Ранее стало известно, что бывший боец ЧВК «Вагнер», ранее уже судимый за убийство и помилованный за участие в спецоперации, был приговорен к семи годам лишения свободы по новому делу. Подсудимый за время службы получил несколько государственных наград. После возвращения домой он вступил в конфликт с мужчиной, задевшим его чувства высказываниями об Украине. Ссора переросла в драку, в ходе которой бывший вагнеровец нанес потерпевшему несколько ударов деревянным табуретом. Мужчина скончался от полученных травм.