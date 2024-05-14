Под Волгоградом с рельсов сошел грузовой состав Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги в 01:15 (мск) произошел сход вагонов в составе грузового поезда, говорится в сообщении дорожного ведомства. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время движение поездов в районе станции Котлубань приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов. Для устранения последствий схода на место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда, — уточнила пресс-служба.

Также сообщается о создании оперативного штаба. Причины происшествия устанавливаются.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 мая заявил, что в результате срабатывания взрывного устройства на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха с рельсов сошел поезд. В результате ЧП никто не пострадал.

В Министерстве транспорта Белоруссии информировали, что грузовой состав принадлежал Белорусской железной дороге. Поезд следовал со станции Гомель назначением на станцию Брянск. В Минтрансе республики рассказали, что крушение потерпели восемь вагонов, локомотивная бригада не пострадала.