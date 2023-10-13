Под Волгоградом разыскивают аутиста, пропавшего после общения с полицией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько дней в городе Краснослободске Волгоградской области разыскивают 28-летнего мужчину с аутизмом, сообщает местный портал V1.RU. Как отмечается, Артем исчез после общения с правоохранителями 9 октября. Опекун обратился за помощью к волонтерам и в полицию, а также разместил объявления о пропаже подопечного в социальных сетях.

Он мой сын приемный. 9 октября его забрали сотрудники Росгвардии от «Покупочки». Увезли в отдел полиции и в час ночи раздетым выдворили оттуда. Куда он отправился один в такой час — неизвестно, — рассказал опекун порталу.

Ранее сообщалось о задержании в Нижнем Новгороде 44-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании 10-летней соседки с аутизмом. Девочка вышла из дома в коридор общежития и пропала. Полиция, родители и волонтеры искали ребенка 3,5 часа. Сосед открыл дверь не сразу, но когда полиции позже все же удалось попасть в жилище, то под диваном среди хлама они увидели ногу девочки. В результате подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Известно, что ранее мужчина уже был судим.

В июле в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, предположительно в декабре, — приемная мать скрыла гибель дошкольника. Ребенок воспитывался в приемной семье, в которой было всего шесть детей.