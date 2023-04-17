Под Волгоградом подрались, перевернули «Приору» и отказались от претензий

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В Камышинском районе Волгоградской области случилась массовая драка местных жителей и цыган прямо под российским флагом на фасаде вокзала Петров Вал, передает V1.RU. 16 апреля толпа мужчин устроила стычку, в ходе которой несколько человек лопатой покорежили автомобиль Lada Priora и перевернули его.

Инцидент случился вне территории вокзала, имуществу РЖД ущерба не нанесли. Сотрудники полиции прибыли на место, но участников драки не привлекли к ответственности.

От подачи заявлений обе стороны отказались, — объяснили в пресс-службе регионального главка МВД.

5 апреля стало известно, что организатор массовых драк с участием выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради «демонстрации вседозволенности», задержан в Москве. Кроме того, под стражу заключены пять фигурантов драк 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения.

Ранее на юге Москвы четыре человека пострадали в результате массовой драки дворников. Поножовщина возле дома № 9 по Шарикоподшипниковской улице случилась из-за конфликта сотрудников с подрядчиками после пропажи строительных материалов.