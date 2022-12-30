Под Волгоградом нашли обломки неизвестного объекта

Фото: dan-news.info

архивное фото

В поле на территории Руднянского района Волгоградской области были обнаружены упавшие обломки неизвестного объекта. Их нашли рядом с Ильменским сельским поселением, о чем журналистам ТАСС рассказал глава поселения Владимир Плющенко. Он подчеркнул, что падение объекта не привело ни к жертвам, ни к разрушениям. Как сказал Плющенко, в настоящее время территории оцеплена.

Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать. Территория оцеплена, жертв нет. Это довольно далеко, километрах в 15 от сельского поселения, в полях. Без разрушений. Что упало, кто упал, не можем сказать. Было заявление в полицию написано, оцепили, ждут военных, — сказал Плющенко.

Неизвестно, каким образом обломки оказались в поле вблизи поселения, так как момента падения никто не видел. Части объекта нашли местные жители.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о взрывах в городе Энгельс, Саратовская область. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Предположительно, сработали системы ПВО. В Минобороны России данную информацию не подтверждали. Представители МЧС России по Саратовской области сообщили NEWS.ru, что в городе не было зафиксировано никаких пожаров.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркивал, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, которая уничтожила неопознанный объект. Он отметил, что угрозы для безопасности жителей нет.