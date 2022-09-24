Под Волгоградом мобилизовали 58-летнего неслужившего директора школы

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В хуторе Калмыковском Волгоградской области мобилизовали 58-летнего директора местной школы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Его дочь рассказала, что отец не проходил армейскую службу, лишь учился на военной кафедре. У него имеются проблемы со здоровьем, такие как диабет, гипертония, миопия средней степени обоих глаз.

По словам девушки, сотрудники военного комиссариата пришли с повесткой в ночь на 21 сентября, а уже спустя сутки его забрали в военкомат с последующей отправкой на военную подготовку. Она обращалась с жалобой в администрацию города, местный военкомат, а также в Минобороны по горячей линии. Везде ей ответили, что данный факт является нарушением, однако помощь не предложили.

Так как мужчина являлся директором общеобразовательного учреждения, в школе пришлось приостановить учебный процесс. Отдел образования ничем не смог помочь в решении проблемы.

Накануне замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин усомнился в правдивости сообщений о нарушениях, допускаемых военкоматами при частичной мобилизации. Он предположил, что подобную информацию распространяет «пятая колонна». Депутат добавил, что если факты нарушений есть, то они будут проверены военной прокуратурой. Дополнительные проверки по сообщениям СМИ не нужны.

В свою очередь коллега Швыткина, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.