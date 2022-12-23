Под Волгоградом два человека погибли в ДТП с автобусом и КамАЗом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области столкнулись микроавтобус и КамАЗ, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В результате аварии погибли два пассажира автобуса. Еще четыре человека были госпитализированы, среди них есть семилетний ребенок. На месте происшествия работает полиция.

Инцидент произошел около 02:50 23 декабря на 586-м км федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Микроавтобус Mercedes совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. Виновный произошедшего не называется. Микроавтобус ехал из Дагестана в Казань, перевозка пассажиров производилась по системе поиска попутчиков. Пострадавший ребенок находился в транспорте без родителей.

На месте происшествия работают экипажи отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела МВД России по Дубовскому району. Движение осуществляется в штатном режиме. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — уточнили в МВД.

В этот же день в Волгограде пассажирский автобус ПАЗ врезался в опору путепровода. Автобус перевозил рабочих промышленного предприятия, водитель и пятеро пассажиров были госпитализированы. На месте работает полиция. Сейчас движение на участке дороги производится в штатном режиме.