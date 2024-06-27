Под вагоном рухнувшего поезда может быть тело еще тело погибшей девушки Спасатели допустили наличие под упавшим поездом в Коми тела еще одного погибшего

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Под вагоном поезда, сошедшего с рельс накануне в Республике Коми, может быть найдено еще одно тело погибшего, заявил ТАСС замначальника аварийно-спасательного отряда «Спас-Коми» регионального комитета ГО и ЧС Сергей Тиранов. В настоящий момент спасатели продолжают работы на месте аварии.

По словам Тиранова, речь идет о девушке, которая в настоящий момент числится пропавшей без вести. Кроме того он добавил, что сотрудникам экстренных служб пока не получается достать из-под железнодорожного состава тело одного из двух признанных погибшими пассажиров.

Вода упала на полтора метра в этом ручье (Черный — NEWS.ru). После того как туда прибудет второй кран, большая вероятность того, что эта девочка, которую не нашли, она где-то под ним. Также запланированы поисковые работы на этом ручье, — сказал собеседник агентства.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что девочку, пропавшую без вести при сходе пассажирского поезда в Коми, нашли. По данным телеканала, ребенка установили среди неопознанных пассажиров в больнице. Официальной информации об обнаружении школьницы не поступало.

Авария произошла 26 июня на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. Представители РЖД заявили, что при сходе вагонов погибли два человека. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).