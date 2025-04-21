Под Уфой задержали десятилетнего мальчика на мопеде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В поселке Максимовка под Уфой сотрудники Госавтоинспекции задержали десятилетнего мальчика, катающегося на мопеде, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Парень «оседлал» аппарат марки Vento.

На место происшествия правоохранители вызвали родителей школьника. По факту нарушения был составлен протокол, а дело передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в красноярской школе № 16 во время перемены после урока «Основы духовно-нравственной культуры народов России» внезапно умер 12-летний школьник. Отмечается, что мальчик не страдал от хронических заболеваний и не жаловался на здоровье.

До этого стало известно, что в городе Пушкине из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок. Малыш выжил, но находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Отмечается, что его мама ненадолго отвлеклась на домашние дела в гостях у бабушки. Ребенок встал на стул, добрался до окна, открыл его и выпал наружу.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге после падения с четвертого этажа в больницу доставили двухлетнюю девочку. Инцидент случился в Невском районе, подоспевшие на место происшествия полицейские нашли малышку с множественными травмами и переломами.