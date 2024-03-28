Прокурор в Башкирии потребовал завести дело из-за избиения женщины молотком Под Уфой полиция завела дело о домашнем насилии лишь после предписания прокурора

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В Башкирии полиция завела дело на избившего жену молотком мужчину только после предписания от прокуратуры, сообщает Telegram-канал Mash Batash. С момента нападения мужчины на супругу прошло практически два месяца. Инцидент произошел в селе Иглино. Подозреваемый сначала избил супругу руками. Женщина закрыла мужа на веранде и вызвала полицию. Когда полиция уехала, мужчина взялся за молоток.

Сотрудники приехали, взяли показания, что произошло, подписали какие-то бумажки тупо и уехали. После этого он еще сильнее разозлился на меня, схватил молоток в коридоре, ударил меня по руке. Начал просто жестко меня руками, ногами, кулаками избивать по голове, по лицу, по другим частям. Это все на глазах у ребенка. Полиция после моего второго вызова так и не приехала. Супруг продолжал мне звонить и угрожать, — рассказала пострадавшая.

Ранее награжденный медалью «За отвагу» ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил свою 42-летнюю сожительницу: он нанес женщине 15 ударов ножом, после чего отрезал ей ухо. Мужчина был ранее дважды судим. До подписания контракта вагнеровец отбывал срок за убийство. После амнистии его судили по статье о порче имущества.