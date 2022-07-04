Под Тулой найден уникальный гриб весом 4 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Чернского района Тульской области обнаружили вблизи своего участка гриб головач гигантский, который занесен в Красную книгу. Диаметр находки составил 50 см, а масса превысила 3 кг. Этой новостью туляки поделились в группе в ВК «Грибы в Туле и Тульской области».

Несмотря на редкость гриба, нашедшие рассказали о том, что съели его и остались довольны.

Съели уже, пока молодой, очень вкусный, чистый белок, очень похож на курятину, — поделилась эмоциями местная жительница.

Гигантский головач относится к семейству шампиньоновых. Этот гриб пригоден в пищу исключительно в молодом возрасте, когда его мякоть сохраняет белый цвет и еще не успевает обмякнуть. Споры гриба повышают противоопухолевую активность, из них получают препарат кальвацин.

Ранее миколог Михаил Вишневский заявил, что на дачном участке проще всего высадить те грибы, которые не зависят от произрастающих рядом деревьев, например — шампиньоны или вешенки. Он отметил, что вырастить их будет гораздо проще, если купить уже готовую грибницу.