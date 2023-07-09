Под Томском в ДТП погибла женщина и пострадали четыре ребенка

Фото: tomskoblproc/t.me

Четыре ребенка пострадали и погибла одна женщина в результате ДТП с лобовым столкновением в Томской области, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры. Всего в аварии столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в 19:00 по местному времени на 10 км дороги «Стрежевой — Нижневартовск».

Произошло столкновение автомобиля Honda CR-V с автомобилями «ВАЗ 2110» и Nissan Tiida. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля Nissan Tiida, 1992 года рождения. Иные участники дорожно-транспортного происшествия, в том числе четверо несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сообщили в прокуратуре.

По данным сообщества «ЧП Нижневартовск» в соцсети «Вконтакте», женщина за рулем Nissan Tiida выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль марки ВАЗ.

Ранее сообщалось, что два человека, взрослый и подросток погибли в результате ДТП в Иркутской области 8 июля. Еще четыре человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация.