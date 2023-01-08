Семь человек пострадали при пожаре в автобусе под Томском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Каргасокском районе Томской области семь человек пострадали в результате возгорания вахтового автобуса, сообщает прокуратура региона в Telegram. Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Инцидент произошел 7 января около 15:00 (11:00 по московскому времени) недалеко от села Усть-Тым под Томском. По данным прокуратуры, загорелся вахтовый автобус, в котором находились девять работников строительной организации. Пожар произошел в пассажирской части транспортного средства.

Установление причин возгорания и принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Каргасокского района. Кроме того, организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда, — добавили в ведомстве.

Ранее в башкирском городе Салавате загорелся автобус, в котором находились 50 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь, в тушении были задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

До этого в районе 46-го километра Калужского шоссе в Москве произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом. В результате аварии автобус загорелся. Двое граждан получили травмы. Врачи оказали помощь пострадавшим.