Под Тамбовом подросток обманул женщину на 500 тысяч рублей В Моршанске юноша выманил у женщины полмиллиона под предлогом помощи ее снохе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Моршанске Тамбовской области задержан 16-летний подросток, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. По телефону молодой человек заявил местной жительнице, что ее сноха попала в ДТП и ей нужна финансовая помощь в размере 500 тысяч рублей. Женщина поверила юному мошеннику и передала средства курьеру. Подростка задержали при попытке внести наличные в банкомат.

21 августа потерпевшей в ходе телефонного разговора неустановленное лицо сообщило, что супруга ее сына стала участником ДТП и последней необходимо оказать финансовую помощь, передав денежные средства в размере 500 тысяч рублей курьеру. После этого потерпевшая передала денежные средства в указанной сумме подозреваемому, который впоследствии был задержан сотрудниками полиции при попытке внесения денежных средств в банкомат, — рассказали в СКР.

Продолжается разбирательство и сбор данных для доказательной базы. Издание «Согласие» пишет, что в деле две пострадавшие, и обе они являются пенсионерками. Вторая жертва по той же схеме передала подростку 140 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бывшая жена писателя Виктора Ерофеева, польский дизайнер и художник книжной графики Веслава Скура стала жертвой мошенников. Она отдала злоумышленникам около 190 тысяч рублей. Мошенник позвонил Скуре на домашний телефон и представился сотрудником Центробанка. По его словам, персональные данные дизайнера якобы попали в общий доступ.