«112»: под Таганрогом упал беспилотник, загорелись дом и автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает о падении беспилотника на хуторе Дарагановка под Таганрогом. Крушение беспилотного аппарата вызвало пожар: загорелся дом и автомобиль, утверждает канал. Кроме того, «112» пишет об одном пострадавшем, устанавливается принадлежность дрона. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Очевидцы опубликовали видео неподалеку от места происшествия. На нем видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Кроме того, «112» опубликовал кадры, на которых вокруг места происшествия собрались местные жители. В то же время на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Закадровый голос сообщает, что пожар к моменту съемки был потушен.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал еще одни карды с места инцидента. На них видно, как местные жители тушат лежащий на дороге объятый пламенем беспилотник. Канал утверждает, что в результате крушения дрона загорелся автомобиль, при этом дом получил только повреждения, но не горел.

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали столицу, под удар попал район «Москва-Сити» и подмосковный город Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях. При попадании дрона в одно из зданий получил ранение охранник. Из-за ЧП временно останавливали работу московского аэропорта Внуково. По данным Минобороны, один из дронов ВСУ был сбит, другие два — подавлены.