Под Соледаром убили двух британцев Sky News: под Соледаром убили двух британцев, выступавших на стороне Украины

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Два гражданина Великобритании, принимавшие участие в конфликте на стороне Украины, были убиты под Соледаром. Об этом сообщил телеканал Sky News. По данным СМИ, это произошло при попытке «гуманитарной эвакуации».

Двое граждан Великобритании были убиты при попытке «гуманитарной эвакуации» из... Соледара, — говорится в сообщении телеканала.

В МИД Великобритании подтвердили факт гибели двух граждан королевства в районе Соледара. Вечером 24 января ведомство распространило официальное заявление семьи одного из погибших британцев — 28-летнего Кристофера Перри. В письме также сообщается, что Перри вместе с коллегой, 48-летним Эндрю Бегшо, погибли, «пытаясь осуществить гуманитарную эвакуацию [мирных жителей] из Соледара на востоке Украины»

11 января пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер», российского предпринимателя Евгения Пригожина сообщила о том, что в Соледаре обнаружено тело одного из двух пропавших граждан Великобритании.

По информации Национальной полиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Они выехали из Краматорска и направились в Соледар, после чего связь с ними была потеряна.

Телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства сообщил, что внешнеполитическое ведомство Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев.

Также сообщалось, что Эндрю Бегшо родился в Великобритании, позже переехал в Новую Зеландию. По словам его родителей, мужчина направился в зону конфликта, чтобы помогать украинцам. Как сообщают СМИ, британцы помогали эвакуации гражданского населения, работая в составе неправительственной организации