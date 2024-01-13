Под Соледаром сбили украинскую «Бабу Ягу» Тульские десантники уничтожили под Соледаром украинский гексакоптер «Баба Яг»

Фото: МО РФ

Подразделения противовоздушной обороны Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России успешно сбили украинский гексакоптер «Баба Яга» в небе над Соледаром, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ. Беспилотник нес четыре 82-миллиметровых мины в сторону позиций российских войск

Десантники, обеспечивающие защиту от воздушных угроз, эффективно справились с задачей по обнаружению и уничтожению вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Специальные подразделения, вооруженные переносными зенитными ракетными комплексами «Верба», поддерживают расчеты ПЗРК при выполнении ими своих боевых задач, — заявили в Минобороны.

Отмечается, что десантники-зенитчики, ответственные за противовоздушную оборону, постоянно дежурят, обеспечивая защиту от воздушных атак и обеспечивая прикрытие соединения в ходе различных боевых операций. В данном случае, стрелок-зенитчик с ПЗРК «Верба» успешно приступил к выполнению задачи, обнаружил и уничтожил украинский гексакоптер «Баба Яга».

Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в нем находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.