Под Севастополем сбили беспилотники Развожаев: cилы ПВО сбили беспилотник под Севастополем

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Силы ПВО сбили беспилотники под Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. По его словам, никто не пострадал.

В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет, — написал Развожаев.

20 сентября глава Белгороской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Максимовка. По его информации, одна женщина получила контузию, когда в момент обстрела выходила из дома. Он отметил, что женщина от госпитализации отказалась.

Ранее 20 сентября Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа.

Поздно вечером 19 сентября в небе над Белгородской областью российские силы сбили дрон ВСУ. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Как отмечается, БПЛА был нейтрализован дежурными расчетами противовоздушной обороны.

Губернатор Гладков пояснил, что беспилотник был сбит на подлете к Шебекинскому городскому округу. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет.