Под Саратовом произошла авария с участием более 15 машин Восемь человек пострадали в ДТП с участием более 15 машин в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области произошла авария, в Хвалынском районе столкнулись более 15 машин, написал в своем Telegram-канале глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. По его данным, в ДТП пострадали восемь человек. Прибывшие на место врачи оказывают им медицинскую помощь.

В службу «112» в 07:44 по местному времени поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на 93-м км трассы Р-228 произошло массовое ДТП с участием более 15 машин. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим, — сообщил Юрин.

Он уточнил, что после ДТП проезд по федеральной трассе оказался затруднен. В настоящее время на месте работают врачи, спасатели и сотрудники ДПС.

Ранее в ДТП под Элистой погибли главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии. Водитель и руководитель еще одного села госпитализированы.

Уточнялось, что в больницу были доставлены глава Примычанского СМО Арлтан Опаев и водитель автомобиля «Нива». В республиканском МВД рассказали, что инцидент произошел в пятницу, 10 марта, около 19:00 на трассе Элиста — Чолун-Хамур.