Пожар на газопроводе под Саратовом потушен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Привлечены все необходимые экстренные службы. Возникший ландшафтный пожар полностью ликвидирован, производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, — написал он.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что пожар на газохранилище в Гагаринском районе под Саратовом локализован. Он подчеркнул, что взрыв и возгорание произошли, по предварительным данным, из-за аномальной жары. Данный участок относится к магистрали Средняя Азия — Центр.

Также сообщалось, что месяц назад на этом же месте произошла утечка. По информации Telegram-канала Readovka, на строительной площадке Столыпинского индустриального парка рабочие почувствовали запах газа и сообщили в соответствующие органы. Тогда перекрывали газопровод для ремонта.

Ранее в Иваново загорелась крыша Дворца искусств. Пожар мог начаться из-за взрыва газового баллона, используемого для ремонта кровли здания. Сообщалось, что взрыв произошел на крыше драмтеатра в ходе проведения ремонтных работ. Никто не пострадал.