Под Саратовом обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Татищево Саратовской области было обнаружено тело участкового полицейского с огнестрельными ранениями, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации агентства, мужчину застрелили из его же табельного оружия.

Трагедия произошла в доме, где проживал полицейский, отмечает агентство. Причины и обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются.

Погибший офицер, как передает агентство, был известным полицейским в регионе. В 2019 году он участвовал во всероссийском конкурсе «Народный участковый». В зоне его ответственности находилось Октябрьское муниципальное образование Татищевского района.

Ранее СМИ сообщали, что в селе Цибанобалка под Анапой мужчина с ножом напал на двух полицейских. Силовики пришли к нему, чтобы отключить электричество и газ за неуплату налогов. На место происшествия вызвали еще несколько нарядов полиции. Мужчина закрылся в доме — полицейские предположили, что злоумышленник вооружен гладкоствольным ружьем.