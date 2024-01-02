Под Саратовом нашли тело провалившегося в автомобиле под лед мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области спасатели из влекли из воды мужчину, погибшего в автомобиле, провалившемся под лед на реке Волге, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. По его словам, тело передано сотрудникам полиции.

Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции, — сказал чиновник.

До этого он рассказал, что произошло два схожих инцидента. В первом случае автомобиль провалился под лед недалеко от города Маркс. Там двое пострадавших сумели выбраться на крышу авто и дождаться спасателей. Второй случай произошел около райцентра Ровное, информация о пострадавших не сообщалась.

В настоящее время в Саратовской области действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.

Ранее в Якутии два микроавтобуса выехали на лед реки Лены и провалились. Оба происшествия произошли в поселке Нижний Бестях. Сначала под лед ушла Toyota Ipsum с водителем и пассажиром. Через полтора часа аналогичная участь постигла Mazda Bongo, в которой также были два человека. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого в Пермском крае двое рыбаков провалились под лед. Инцидент произошел в Ильинском районе, о нем сообщил очевидец, спасатели-водолазы нашли тела погибших, которые были переданы сотрудникам полиции.