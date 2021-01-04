Двоих мужчин подозревают в осквернении Вечного огня под Саратовом

https://static.news.ru/photo/961e050e-4e84-11eb-abde-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В городе Вольске Саратовской области двое мужчин в преддверии Нового года пили спиртное и бросали шелуху от семечек на решётку вокруг Вечного огня. По данному факту полиция начала проверку сообщения.

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, в соцсетях появилось сообщение, что 31 декабря у Вечного огня двое мужчин якобы пили пиво и грызли семечки и не реагировали на просьбу прохожей прекратить это делать. Информация сопровождалась фото, на котором видно, как один из мужчин стоит на решётке Вечного огня с неким предметом, похожим на бутылку.

Первого января в дежурную часть поступило сообщение от гражданки 1971 года рождения о том, что 31 декабря около мемориала «Вечный огонь» около 18:00 <...> двое граждан распивали спиртные напитки и употребляли семечки, шелуху от которых бросали на решётку, установленную рядом с мемориалом, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

В полиции заявили, что по факту началась проверка. Личности граждан установлены.

Как писал NEWS.ru, две школьницы из Пензы стали участницами скандала, который разразился после того, как они погрелись у Вечного огня. Возмущение общественности после видео, которое они сняли, было вызвано тем, что согревали девочки не только руки и ноги, но и ягодицы.

При этом одна из них выкрикнула «Аллах акбар!», после чего последовала нецензурная брань. Затем ученицы начали рассуждать о том, можно ли провалиться под монумент в огонь.