Под Самарой пенсионер сжег дом соседей и попытался порезать полицейского

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В Шенталинском районе Самарской области 61-летний мужчина пойдет под суд за то, что поджег дом соседей и напал с ножом на полицейского, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Инцидент произошел в сентябре. Полицейский был вынужден стрелять в пьяного гражданина.

8 сентября <...> обвиняемый поджег частный жилой дом своих соседей, а затем скрылся с места происшествия. Примерно в 22 часа 30 минут, находясь на автодороге Похвистнево — Клявлино, <...> злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, <...> набросился на сотрудника полиции и попытался ударить его имевшимся при себе ножом, — сообщили в Следкоме.

Мужчине инкриминируют статьи «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Разбирательство завершено. В перспективе прокуратура предоставит обвинительное заключение и направит дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее под Домодедово в деревне Минаево местный житель поджег свой дом, а когда приехали пожарные, мешал им тушить пламя. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина начал бросаться топорами и отстреливаться от силовиков травматическим пистолетом.