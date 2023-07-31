Под Самарой девочка потеряла много крови, попав под катер на реке В Самарской области водитель катера перерубил ноги 12-летней девочке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самарской области ищут водителя катера, который 30 июля перерубил ноги 12-летней девочке на реке Сок в районе села Малая Царевщина, передает Telegram-канал Baza. Девочка потеряла много крови и сейчас ее жизнь под угрозой.

Пострадавшая плавала в 10-20 метрах от берега, когда мимо проезжал катер. Он задел обе ноги несовершеннолетней. Сейчас следователи опрашивают очевидцев происшествия.

В этот же день на юго-востоке Москвы женщина, управляя иномаркой Volkswagen, сбила семилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переход. Пострадавший мальчик был госпитализирован.

31 июля в Чемальском районе Республики Алтай грузовой автомобиль HINO столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz, семь человек пострадали. Еще один человек скончался по пути в республиканскую больницу. В автобусе в момент ДТП находились 20 человек, включая двоих детей, один из которых пострадал.