Под Рязанью возобновилось движение поездов после подрыва путей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Возобновилось движение поездов на участке железной дороги под Рязанью после подрыва путей и аварии грузового состава, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). В ремонтных работах были задействованы 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда.

Открыто движение на участке Рыбное — Блокпост в Рязанской области. В 15:34 по перегону проследовал первый грузовой поезд, — говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что ремонтники убрали сошедшие с путей вагоны и проложили новые рельсы на участке протяженностью 175 м. Кроме того, была заменена опора контактной сети и смонтировано 300 м контактной подвески.

Инцидент на железной дороге в Рязани произошел накануне: в результате подрыва полотна в районе станции Дягилево с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, семь из которых были заполнены минеральными удобрениями. Пострадали два человека — машинист и его помощник получили легкие травмы.

По предварительным данным, подрыв был устроен с помощью двух самодельных взрывных устройств (СВУ), каждое из которых содержало свыше трех килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. СВУ были заложены на пути с интервалом в 10 м друг от друга. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.