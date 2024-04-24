Под Рязанью произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком Один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика на трассе «Каспий»

Фото: t.me/umvd62*

В Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» рейсовый автобус столкнулся с грузовиком MAN, погиб один человек, еще 13 получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Как уточнили в ведомстве, водитель автобуса скончался в госпитале, среди пострадавших детей нет.

Авария произошла 24 апреля около 04:20 на 300-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области. Прокуратура Рязанской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

В результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса, — сообщили в УМВД.

Ранее авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и КамАЗа произошла на трассе Уфа — Оренбург. По данным Госавтоинспекции Башкирии, в результате ДТП погибли пять человек. Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Предварительно, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, который совершал разворот.

В марте фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, проводится проверка.