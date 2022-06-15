Трое погибли в массовом ДТП под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области на автодороге Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП, в котором погибли три человека, сообщается на сайте управления МВД региона. По информации ведомства, столкнулись микроавтобус, пять легковых автомобилей и грузовик.

По предварительной информации, грузовик, направлявшийся в сторону Москвы, врезался в стоящие впереди микроавтобус Hyundai и пять автомобилей.

В результате ДТП находившиеся в микроавтобусе Hyundai две женщины и мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое пассажиров, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое пассажиров легковых автомобилей получили различные травмы, детей среди пострадавших нет.

В апреле на Люблинской улице на востоке Москвы произошло смертельное ДТП с участием грузовика и «Газели», в которой находились дорожные рабочие. При столкновении один человек погиб, ещё четверо пострадали. Прокуратура Москвы взяла ситуацию под свой контроль.