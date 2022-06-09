Под Рязанью домашнего хаски закололи вилами за гибель утят

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В селе Екшур Клепиковского района Рязанской области местные жители закололи домашнюю собаку породы хаски вилами за то, что пес съел утят. Волонтеры Службы по контролю за безнадзорными животными рассказали «МК в Рязани», что собаке по кличке Арчи было всего полтора года.

Случай произошел в селе Екшур. Жители закололи полуторагодовалого домашнего пса по кличке Арчи. Причиной жестокой расправы стала «гибель соседских утят», — пишет издание.

Хозяйка пса рассказала, что потеряла питомца 30 мая, а 1 июня ей позвонили односельчане и сообщили неприятную весть. Они убили Арчи и выкинули его тело в мусорный бак. В пресс-службе УМВД по Рязанской области рассказали, что в полицию уже поступило соответствующее заявление, по факту проводится проверка.

Ранее в Бурятии представители организации зоозащитников «Право на жизнь» спасли собаку, из головы которой торчал болт от арбалета. Животное отвезли в ветеринарную клинику и спасли, несмотря на то что железный наконечник проник в голову пса на несколько сантиметров.