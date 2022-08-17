Лесной пожар в Ростовской области стали тушить вертолетами Пять вертолетов МЧС привлечены для локализации пожара в Ростовской области

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Для тушения лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области привлекли пять вертолетов, сообщили в МЧС. Отмечается, что во время тушения было сброшено более 520 тонн воды. Всего в ликвидации пожара задействовано более 530 человек и 122 единицы техники, а также добровольцы.

Сегодня утром возобновила работу авиация МЧС России и Минобороны. В тушении задействованы вертолеты Ми-8, самолеты Бе-200 и Ил-76. Всего 5 воздушных судов, — говорится в сообщении ведомства.

17 августа жители Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог в некоторых районах на западе и юго-западе столицы. Причиной этого могло стать легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в Рослесхозе. Как уточнили NEWS.ru в столичном главке МЧС РФ, задымлений в самой Москве не обнаружено.