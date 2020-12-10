Под Ростовом обнаружили смертельно опасных пауков

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На территории Ростовской области произошли изменения в составе фауны, которые привели к резкому увеличению численности змей и ядовитых пауков. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Южного научного центра РАН.

Кандидат биологических наук Валерий Стахеев заметил, что в области резко выросло количество пауков-каракуртов. Ранее этот вид встречался на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Каракуты начали расселяться из-за потепления.

Нельзя исключать и человеческий фактор, поскольку данных животных привлекают свалки и мусорные залежи, где оно может найти достаточно насекомых, — цитирует Стахеева «Аргументы и факты Ростов».

Каракуты могут напасть на человека и при случайном контакте. Их яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу. Укус такого паука может привести к смерти.

Кроме того, в Ростовской области из-за потепления отмечается повышенная активность змей. Они стали чаще заползать в жилые дома.

Как ранее передавал NEWS.ru, в курортном городе Сочи в дома стали забираться пауки-волки. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы жителей.