Режим ЧС ввели под Ростовом-на-Дону из-за лесного пожара В Красноармейском поселке Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Красноармейском сельском поселении Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. Он начал действовать 21 августа с 20:00.

В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах, граничащих с населенным пунктом — хутором Русский Красноармейского сельского поселения Орловского района <...>, — на территории Красноармейского сельского поселения с 20.00 введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что пожар на территории Орловского района зафиксировали в понедельник, 21 августа. Площадь возгорания на утро вторника составила 192 гектара. Пожар, по словам представителя департамента, начался в соседнем дубовом массиве, затем распространился в сторону населенного пункта Русский.

Ранее в Ногинске Московской области загорелся склад лакокрасочных материалов. По неподтвержденным данным, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров. Пожар был снят на видео с вертолета экстренных служб, на кадрах видно, как над зданием поднимается столб плотного белого дыма. Также видно, как горит крыша склада.

Представители МЧС России подчеркнули, что к тушению пожара привлекли свыше 130 человек и 38 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-32. Всего вертолетами было сброшено 345 тонн воды. Предполагается, что причиной пожара стали вспыхнувшие лакокрасочные материалы. Информации о пострадавших или погибших не поступало.