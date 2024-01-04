Под Ростовом мигрант ударил ребенка и позвал земляков на разборки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселке Красный в Ростовской области мигрант ударил ребенка, а потом приехал с вооруженными земляками и призывал «резать всех местных старше семи лет». Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело.

Глава СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказано в публикации.

Как пишет Readovka, 1 января мигрант из Таджикистана по имени Агамурат Джумаев приставал к прохожим, в частности задирал инвалида, за которого вступился местный подросток. В ответ иностранец ударил ребенка своим телефоном в висок, за что отец мальчика засунул злоумышленника в мусорный бак.

Возмущенный Джумаев позвонил своим соотечественникам, и спустя некоторое время в поселок наведалась вооруженная толпа из 10–20 его земляков. По словам местных жителей, некоторые из них угрожали «резать всех старше семи лет». Прибывшая полиция задержала Джумаева, но отпустила спустя несколько часов. На свободе также остаются и его соотечественники.

На ситуацию отреагировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он заявил, что злоумышленников следует судить по всей строгости закона, а в случае если у них есть приобретенное гражданство РФ, то лишить российского паспорта. Депутат также подчеркнул, что Росгвардия уже начала проверку наличия у мигрантов разрешения на оружие.

Эти люди ведут себя так, потому что чувствуют свою безнаказанность, верят, что диаспора договорится и отобьет их, а полиция не вмешается. Нам нужно сделать все, чтоб это чувство безнаказанности у них пропало. Каждому на своих местах, — написал он.

Ранее стало известно, что 29 декабря у школы в Нижнем Тагиле ученики избили двоих детей — мальчика и девочку. Отмечалось, что пострадавшая является сиротой. Очевидец рассказал, что нападавшими оказались двое пятиклассников, которых недавно перевели из-за плохого поведения из другой школы. Предположительно, они дети мигрантов.

Также свидетель отметил, что на ситуацию никак не отреагировал охранник. Хоть он и не мог выходить за территорию школы, инцидент произошел в нескольких метрах от забора учебного учреждения. Сейчас пострадавшая в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Прокуратура сообщала, что мать снимала нападение сыновей на камеру мобильного телефона. Отдельно сотрудники надзорного органа займутся отцом мальчиков.